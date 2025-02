Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Streit unter Jugendlichen sorgt für Polizeieinsatz

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag zur Bergstraße gerufen: Mehrere Jugendliche sollen gegen 15 Uhr im Bereich des ZOB aneinander geraten sein. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein 16-Jähriger aus Marl verletzt worden. Der Tatverdächtige war weggelaufen, konnte aber kurz darauf von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich dabei ebenfalls um einen 16-Jährigen aus Marl. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 16-jährige Tatverdächtige zunächst verbal mit dem anderen Jugendlichen in Streit geraten, wenig später soll er dann ein Messer gezogen haben. An der Tatörtlichkeit konnte auch ein Messer gefunden und sichergestellt werden. Der 16-Jährige (Geschädigte) wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

