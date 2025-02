Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei nimmt mutmaßlichen Altmetall-Dieb fest

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am späten Sonntagabend zu einem leerstehenden Firmengebäude an der Straße Alter Postweg gerufen. Dort hatte es gegen 23 Uhr einen Einbruch gegeben - der oder die Täter wurden noch vor Ort vermutet. Ein 46-jähriger Mann aus Dorsten konnte am Gebäude gestellt und festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist von einem zweiten Tatverdächtigen auszugehen, hierzu laufen noch die Ermittlungen. Vor Ort konnte außerdem bereitgestelltes Diebesgut - mehrere Taschen mit Altmetall - gefunden und sichergestellt werden. Neben den Polizeibeamten der Wache, war auch ein Diensthundeführer sowie ein Hubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell