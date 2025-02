Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zehn Tatverdächtige nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Am 12. November (ca. 18:00 Uhr) des vergangenen Jahres betraten zehn Männer eine Parfümerie an der Hauptstraße im Stadtteil Kirchhellen. Sie nahmen zahlreiche Herrendüfte aus der Auslage und rannten anschließend in unbekannte Richtung weg. Aus dem Ladenlokal liegen Videoaufnahmen vor. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/159774

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell