FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit zwei PKW

Dinslaken (ots)

Am Freitagmittag um 12:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte waren schon zwei Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Dinslaken vor Ort und hatten erste Hilfe geleistet. Ein Fahrzeug aus Fahrtrichtung Oberhausen ist mit einem Kleintransporter zusammengestoßen und daraufhin in einen Garten gefahren. In dem PKW befanden sich zwei Personen und in dem Transporter eine Person. Alle drei am Unfall beteiligten Personen wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterien ab. Die Weseler Straße wurde für die Einsatzdauer von der Polizei gesperrt. Nach gut einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte wieder zum Standort einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell