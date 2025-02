Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit mehreren PKW auf der A3

Dinslaken (ots)

Am Samstagmittag kam es auf der A3 kurz vor der Abfahrt Dinslaken Süd in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem Unfall mit drei beteiligten PKW. Die Feuerwehr Dinslaken rückte mit dem hauptberuflichen Löschzug und dem Rettungsdienst zu dieser Einsatzstelle aus. Vor Ort wurden insgesamt sieben leicht verletzte Personen, darunter auch ein sechs Jahre altes Mädchen, durch den Notarzt und Rettungsdienst versorgt. Alle Beteiligten wurden im Anschluss zur weiteren Untersuchung in umliegende Kliniken transportiert. Die Feuerwehr sichert währenddessen die Einsatzstelle ab und fing auslaufende Betriebsmittel auf. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz auf der Autobahn für die Einsatzkräfte beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell