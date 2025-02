Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Dinslaken (ots)

In den frühen Morgenstunden, verunfallte ein PKW am Kreisverkehr Ober-Lohberg-Allee. Das Auto fuhr geradeaus über den aufgeschütteten Wall. Durch die hohe Geschwindigkeit landete das Auto ca. 90m hinter dem Kreisverkehr auf einer Schotterfläche. Der Fahrer verletzte sich so schwer, dass er mit dem Notarzt in ein Krankenhaus gefahren werden musste. Die Einheit Hauptwache der Feuerwehr Dinslaken war zum Ausleuchten an der Einsatzstelle und unterstützte den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zur Zeit noch an.

