Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 21. März 2025, kam es im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße/Hohenzollernstraße in Schalke zu einem Raubdelikt.

Gegen 0.30 Uhr schob ein 37 Jahre alter Gelsenkirchener sein Fahrrad über den Bahnsteig an der Bismarckstraße. Dort kamen ihm zwei Männer entgegen. Unvermittelt sprachen diese den Gelsenkirchener an und verlangten unter der Androhung von Schlägen Bargeld und sein Fahrrad. Als der 37-Jährige darauf zunächst nicht reagierte, zog einer der Männer einen Teleskopschlagstock aus der Tasche und fuhr ihn aus. Daraufhin händigte der Gelsenkirchener den beiden Männern seine Geldbörse und sein Fahrrad, ein weißes Mountainbike der Marke "Giant", aus. Die Männer ließen von ihm ab und entfernten sich mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Erst später, gegen 2.15 Uhr, suchte der 37-Jährige eine Polizeiwache auf und erstattete Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an.

Die beiden Männer können beschrieben werden: Der erste Tatverdächtige ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er ist von kräftiger Statur, hat schwarze Haare und trug zum Zeitpunkt der Tat eine beige Jacke mit Fellkragen und eine blaue Jeans. Er hatte den Schlagstock dabei.

Der andere Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er ist von schlanker Statur und hatte schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Jeans.

Wer Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell