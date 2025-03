Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto erfasst Fußgängerin in Horst - Seniorin schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten kam es am Mittwoch, 19. März 2025, in Gelsenkirchen-Horst.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 72-jährige Gelsenkirchenerin gegen 20 Uhr, die Straße An der Rennbahn zu überqueren. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Auto eines 31-jährigen Herners, der die Straße in Richtung Heßler befuhr. Trotz eingeleiteter Notbremsung wurde die Fußgängerin vom Auto erfasst und schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Essen unterstützten, war die Straße ab der Schlossstraße in Fahrtrichtung Heßler gesperrt. Das Auto des Herners wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

