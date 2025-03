Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Durchsuchungsmaßnahmen nach mutmaßlichem Drogenhandel

Gelsenkirchen (ots)

Nach Erkenntnissen hinsichtlich Drogenhandels in Bismarck hat die Polizei Gelsenkirchen am Mittwochmorgen, 19. März 2025, fünf Objekte in den Stadtteilen Altstadt, Bismarck und Bulmke-Hüllen durchsucht. Dabei fanden die Ermittler mehrere Kilo Marihuana und eine nicht geringe Menge Kokain. Die Drogen sowie unter anderem Bargeld wurden sichergestellt. Ein 39-jähriger Gelsenkirchener wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

