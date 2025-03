Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Pkw-Diebstahl - Tatverdächtiger gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen bemerkten in Bulmke-Hüllen am späten Dienstagabend, 18. März 2025, ein verdächtiges Fahrzeug. Das Gespann aus Jeep und Anhänger eines 54-Jährigen aus Essen stand, trotz des Einfahrverbots ab 22 Uhr, gegen 22.20 Uhr mit laufendem Motor und entgegengesetzt der Fahrtrichtung im Bereich des Wendehammers am Schalker Verein. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte die Besatzung des Streifenwagens fest, dass die Seitenscheibe eines in der Nähe abgestellten Volvos eingeschlagen war und das Auto offenbar aus der dortigen Parklücke geschoben wurde. Der 54-Jährige aus Essen verstrickte sich in Widersprüche und gab an, lediglich Flyer am Fahrzeug befestigt zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Der beschädigte Volvo wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

