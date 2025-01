Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei warnt vor falschen Polizeibeamten am Bahnhof Baden-Baden

Baden-Baden (ots)

Die Bundespolizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizeibeamter am Bahnhof Baden-Baden.

Am 6. Januar konnten Beamte der Bundespolizeiinspektion Offenburg bei einer Kontrolle auf dem Bahnsteig einen mutmaßlichen Tatverdächtigen antreffen. Ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger gab gegenüber den Beamten an, Polizeibeamter zu sein, konnte jedoch keinen Dienstausweis vorzeigen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle verhielt sich der 37-Jährige aggressiv und es kam zu Widerstandshandlungen.

Bereits am 28. Dezember 2024 gaben sich mehrere bislang unbekannte Täter am Bahnhof Baden-Baden als Polizeibeamte aus und führten Personenkontrollen durch. Gegen eine 18-jährige deutsche Staatsangehörige wurde ein Bußgeld erhoben, welches sie auch bezahlte. Tatverdächtige konnten in diesem Fall bislang nicht ermittelt werden.

Inwieweit der 37-Jährige mit der Tat in Verbindung gebracht werden kann, ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei.

Personen, die im Bahnhof Baden-Baden von mutmaßlich falschen Polizeibeamten angesprochen oder kontrolliert wurden und dies nicht zur Anzeige gebracht haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Um sich vor Betrügern zu schützen, empfiehlt die Bundespolizei:

Lassen Sie sich von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und prüfen Sie diesen genau. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie sich die Nummer der entsprechenden Behörde selbst heraus.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell