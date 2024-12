Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Polizei ermittelt einen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht und einer Fahrzeugentwendung.

Oldenburg (ots)

Auf dem Parkplatz an der Hauptstraße in Apen beschädigte eine männliche Person am vergangenen Mittwoch mit dem Heck eines Pkws einen Zaun. Anstatt sich pflichtgemäß als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben, flüchtete der Fahrzeugführer vom Unfallort. Zeugen wandten sich daraufhin an die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sowohl der mit Originalschlüsseln geführte Pkw als auch die dort angebrachten Kennzeichen zuvor aus einem Oldenburger Autohaus entwendet worden waren.

Der Pkw konnte schließlich am vergangenen Samstag von Beamten des Polizeikommissariats Westerstede in einem Wohngebiet in Westerstede festgestellt und beschlagnahmt werden.

Der ermittelte heranwachsende Tatverdächtige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, händigte den Beamten noch vor Ort den Schlüssel des Pkw aus. Gegen ihn wird nunmehr wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeuges ermittelt.

