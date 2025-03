Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann durch Brand in der Altstadt leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 81-jähriger Gelsenkirchener ist durch einen Brand in seinem Wohnzimmer in der Altstadt leicht verletzt worden.

Am Montagabend, 17. März 2025, gegen 17.30 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Gelsenkirchener Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Teutstraße gerufen. Alle Bewohner des Hauses konnten zunächst durch die eingesetzten Beamten evakuiert werden.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Löscharbeiten kam es zu einem leichten Gebäudeschaden in Form eines Wasserschadens. Alle Wohnungen konnten nach den Löscharbeiten wieder bezogen werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der Mann den Brand eigenverschuldet haben. Der 81-Jährige wurde leicht verletzt. Er kam mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell