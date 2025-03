Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige nach Sachbeschädigung gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige nach einer Sachbeschädigung in Ückendorf stellen. Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.35 Uhr, bemerkte eine Mitarbeiterin der Deutschen Post, dass mehrere Dienstfahrzeuge an der Ostpreußenstraße mit Graffitis besprüht worden waren. Einen Tatverdächtigen konnte sie noch vor Ort sehen, ehe sie die Polizei alarmierte. Dieser konnte aber fliehen.

Am Mittag desselben Tages bemerkte ein Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe zum Tatort zwei männliche Personen, als diese über einen Trampelpfad an der Ostpreußenstraße liefen. Der 36-Jährige erkannte, dass es sich dabei um die beiden Tatverdächtigen aus den frühen Morgenstunden handelt und rief umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort einen 17- und einen 18-Jährigen an, beide aus Herne. Beide hatten Farbreste an ihrer Kleidung und trugen Rucksäcke mit sich, in denen sich unter anderem Spraydosen befanden. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell