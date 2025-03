Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brandermittlungen in der ehemaligen Alten Post - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach Zeugen sowie nach weiteren Hinweisen, nachdem es am Samstag, 15. März 2025, in der ehemaligen Post in Buer gebrannt hat.

Bislang Unbekannte entzündeten zwischen 16 und 17.30 Uhr Malervlies im Treppenhaus des Gebäudes an der Königswiese. Das Feuer konnte gelöscht werden. In dem leerstehenden Gebäude kam keine Person zu schaden, es entstand jedoch Gebäudeschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise übermitteln Sie bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell