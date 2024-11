LPI-NDH: Auto großflächig zerkratzt

Nordhausen (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 22. November, 16 Uhr, und Mittwoch, 27. November, 15 Uhr waren Diebe in einer Kleingartenanlage in der Ludolfinger Straße aktiv. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in einen Gartenschuppen und durchsuchten diesen. Sie erbeuteten schließlich eine Wildkamera aus einem und ergriffen die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. ...

