Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte sägen Gasleitungen ab/Uechtingstraße stundenlang gesperrt

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr waren am Samstag, 15. März 2025, stundenlang an der Uechtingstraße in Schalke-Nord im Einsatz. Gegen 13 Uhr stellte die Feuerwehr eine erhöhte Gaskonzentration in Höhe der Hausnummer 4 fest, nachdem Anwohner zuvor den Notruf gewählt hatten. Bei einer ersten Begehung des leer stehenden Hauses stellten die Beamten fest, dass im Keller Gas ausströmte. Offensichtlich hatten zuvor unbekannte Täter dort Kupferrohre gestohlen und dabei die Gasleitung und auch den für das Abstellen des Gases notwendigen Druckminderer abgesägt. Da das offene Rohr nicht ohne weiteres abgedichtet werden konnte und unkontrolliert Gas ausströmte, wurden die Bewohner der angrenzenden Häuser evakuiert und die Uechtingstraße zwischen der Kurt-Schumacher- und der Hülsmannstraße durch Polizeikräfte voll gesperrt. Ebenfalls gesperrt werden musste eine Fahrspur der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden. Die Feuerwehr schlug die Scheiben im Erdgeschoss des Gebäudes ein, um die Gaskonzentration schnell zu mindern. Zudem wurde der Strom der gesamten Häuserzeile aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Eine durch die Feuerwehr angeforderte Tiefbaufirma legte das Gasrohr vor dem Haus frei und dichtete es ab. Anschließend lüftete die Feuerwehr den betroffenen Bereich, um die Explosionsgefahr zu beseitigen. Dabei wurde festgestellt, dass auch im ebenfalls leer stehenden Nachbarhaus Nummer 2 Kupferrohre im Keller gestohlen wurden. Hier konnte das Gas allerdings unmittelbar abgestellt werden, da der notwendige Druckminderer noch vor Ort war. Nachdem gegen 20 Uhr die Gefahren beseitigt waren, konnten die Anwohner der Nachbarhäuser in ihre Wohnungen zurückkehren und der Verkehr wurde wieder freigegeben. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Diebstahl in den betreffenden Gebäuden machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell