POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl eines E-Scooters - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer tatverdächtigen Frau in einem Fall von Diebstahl von unbaren Zahlungsmitteln von Mittwoch, 9. Oktober 2024, in Bulmke-Hüllen. Die Unbekannte steht im Verdacht gegen Vormittag Bargeld an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Wanner Straße abgehoben zu haben. Die genutzte EC-Karte wurde zuvor ...

mehr