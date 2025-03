Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall zwischen Bus und Auto - sechs Personen verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag, 13. März 2025, gegen 14.45 Uhr, kam es in Ückendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich mehrere Personen verletzten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 80 Jahre alter Gelsenkirchener in seinem VW Tiguan die Ückendorfer Straße in Richtung Marienstraße. Ihm entgegen kam ein Linienbus, der auf der Ückendorfer Straße in Richtung Bahnhof fuhr. Auf Höhe der Virchowstraße wollte der 80-Jährige ein einbiegendes Auto umfahren. Dabei zog er ohne zu bremsen leicht nach links in den Gegenverkehr. Der 43-jährige Busfahrer, der sich mit seinem Bus nun auf der Gegenfahrbahn auf gleicher Höhe befand, musste stark abbremsen. Trotz seiner schnellen Reaktion kam es zum Unfall zwischen den Autos. Durch den Bremsvorgang verletzten sich der 43-Jährige und fünf weitere Businsassen im Alter zwischen 25 und 71 Jahren. Während sich vier Personen durch die Bremsung sich nur leicht verletzten, verletzte sich eine 71-Jährige schwer. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos wurden durch den Unfall leicht beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell