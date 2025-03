POL-GE: Widerstand in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Gelsenkirchener. Der 25-Jährige verließ am Montag, 24. Februar 2025, am Nachmittag eine Wohnung in Essen, um spazieren zu gehen und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Bisher ergriffene Maßnahmen, mit dem Ziel den Vermissten aufzufinden, schlugen bislang fehl. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Mann in einer hilflosen ...

mehr