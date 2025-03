Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tankstellenraub in Horst - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Tankstellenräuber geben können. Der bislang unbekannte Tatverdächtige hatte am Dienstagabend, 11. März 2025, um 21.47 Uhr eine Tankstelle an der Bottroper Straße in Gelsenkirchen-Horst betreten. Mit einer vorgehaltenen mutmaßlichen Schusswaffe forderte er die beiden Angestellten, ein 18-jähriger Gladbecker sowie eine ebenfalls 18-jährige Gladbeckerin, zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem er das Geld erhalten hatte, flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß über die Schmalhorststraße, von der er zuvor bereits schon gekommen war. Die 18-jährige Angestellte stand unter Schock und musste anschließend von Rettungskräften vor Ort versorgt werden.

Der Unbekannte war etwa 30 Jahre alt und 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß. Er trug eine schwarze Mütze, war teils mit einem schwarzen Halstuch vermummt und trug zudem eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Zudem hat er eine Tätowierung auf dem rechten Handrücken.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können oder etwas Auffälliges zum Tatzeitpunkt an genannter Örtlichkeit beobachtet haben, sich telefonisch unter der 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell