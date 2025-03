Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unappetitlicher Einsatz in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am heutigen Donnerstag, 13. März 2025, gegen 9 Uhr auf der Beckeradsdelle einen Kleintransporter angehalten, um ihn zu kontrollieren. Dabei fielen folgende Mängel auf: Das Fahrzeug, ein Mercedes Sprinter, wurde zuletzt im Mai 2021 dem TÜV vorgestellt, die zwingend alle zwei Jahre vorgeschriebene Hauptuntersuchung ist also schon mehr als überfällig. Die Windschutzscheibe war gerissen, der Sicherheitsgurt ohne Funktion, das Bremslicht funktionierte nur sporadisch. Im Laderaum waren mehrere Stücke Rindfleisch aufgehängt, allerdings ohne funktionierende Kühlung und entsprechende Nachweise einer intakten Kühlkette. Die an Bord befindliche Kühlanlage war zum Zeitpunkt der Kontrolle entweder aus oder ohne Funktion. Der Fahrer, ein 30 Jahre alter Mann aus Bochum, gab an, auf dem Weg zu einem Supermarkt in der Gelsenkirchener Altstadt zu sein, um die Ware auszuliefern. Bei der Kontrolle trug er einen blutverschmierten Overall, seine Hände hatten ebenfalls Anhaftungen, an seinen Schuhen klebten Fleischreste. Der Mann, der angab Metzger zu sein, bekam von den Beamten die Auflage, die am Fahrzeug festgestellten Mängel unverzüglich zu beheben. Im Fall der unappetitlichen Ware fertigten die Beamten einen Bericht an die zuständige Hygienebehörde.

