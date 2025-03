Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem - Hinweise erbeten

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Gelsenkirchener. Der 25-Jährige verließ am Montag, 24. Februar 2025, am Nachmittag eine Wohnung in Essen, um spazieren zu gehen und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Bisher ergriffene Maßnahmen, mit dem Ziel den Vermissten aufzufinden, schlugen bislang fehl. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Der Gesuchte ist etwa 1,60 Meter groß und von kräftigerer Statur. Er trug zuletzt weiße Turnschuhe.

Hinweise zum Vermissten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/162160

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell