POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Plau am See - 44-jährige Fahrzeugführerin gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Moped

Lützow - Landkreis NWM (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte in den zurückliegenden Tagen in eine Garage eingebrochen sind und dort ein Motorrad entwendet haben. Offenbar sind der oder die unbekannten Täter im Zeitraum von 02. bis 05. November 2024 gewaltsam in die Garage, die sich innerhalb des Garagenkomplexes in der Dorfmitte befindet, eingedrungen. Ein Damenrad sowie ein ...

