Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrgast vergisst Beutel mit Betäubungsmitteln im Linienbus - die Teterower Polizei ermittelt

Güstrow/ Teterow (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde im Polizeirevier Teterow ein Beutel als Fundsache abgegeben, der offenbar zuvor in den Morgenstunden eines Linienbusses zwischen Jördenstorf und Teterow von einem Fahrgast vergessen wurde. Das Brisante an diesem Fundbeutel war jedoch dessen Inhalt. Dieser bestand nach genauerer Prüfung der Polizeibeamten aus einer nicht geringen Menge eines Tabak-Cannabis-Gemisches von über drei Kilogramm. Zwischenzeitlich meldete sich ein Bekannter des vermeintlichen Eigentümers bei dem Busunternehmen, um sich nach dem Verbleib des Beutels zu erkundigen. Dieser wurde darauf verwiesen, dass sich der besagte Bus am Nachmittag gegen 14:40 Uhr am Teterower Busbahnhof befinden werde. Dort konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten dann zur besagten Zeit ein 27-jähriger Syrer festgestellt werden, bei dem es sich augenscheinlich um den Besitzer des Beutels handelte. Dieser Verdacht bestätigte sich im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahme. Gegen den 27-jährigen Mann wird nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln seitens der Kriminalpolizei in Teterow ermittelt.

