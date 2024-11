POL-HRO: Unbekannte stehlen Harley-Davidson in Lützow

Plau am See (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es in den frühen Abendstunden des 06.11.2024 in Plau am See. Ein PKW BYD kam auf der Seestraße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad. Die alleinige 44-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Der 16-jährige Kradfahrer erlitt eine Schnittwunde an der Wade ...

mehr