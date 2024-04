POL-STH: Mülltonnenbrand

Rinteln (ots) - (ne) In der Zeit von Donnerstagabend, 11.04.2024 bis Freitagabend, 12.04.2024 wurde durch bisher unbekannte Personen versucht über ein Tiefgaragenrolltor in ein ehemaliges Hotel an der Straße Waldkaterallee in Rinteln zu gelangen. Dieses misslingt den Tätern, es entstand aber ein Sachschaden am Tor in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460. Rückfragen ...

mehr