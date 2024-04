Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Auetal (ots)

(ne) In der Zeit von Donnerstag, 01.02.2024 bis Freitag, 05.04.2024 gelangten bisher unbekannte Täter in ein zur Zeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße Steinbeeke in Rehren A/O und entwendeten dort Metallkabel in unbekannter Menge und bisher unbekanntem Wert.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rehren unter Tel.: 05752/929090 oder die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460.

