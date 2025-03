Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Autos vor JVA beschädigt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zwischen Mittwoch, 12. März 2025, 20 Uhr, und Donnerstag, 13. März 2025, 7 Uhr, ist es an der Justizvollzugsanstalt an der Aldenhofstraße in Gelsenkirchen-Feldmark zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos gekommen.

Eine 44-jährige Gelsenkirchenerin stellte eine Beschädigung an einem Auto fest und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten entdeckten noch weitere beschädigte Fahrzeuge und fertigten entsprechende Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer Hinweise zu Tatverdächtigen oder weitere sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8212 im Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell