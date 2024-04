POL-PPTR: Abwechslungsreicher "Girls' Day" bei der Polizeiinspektion Baumholder

Hermeskeil/Nonnweiler (ots) - Der Leichnam, den ein Zeuge am Mittwoch, den 15. April, in der Primstalsperre bei Nonnweiler entdeckte, konnte nun im Rahmen einer Obduktion identifiziert werden. Es handelt sich bei dem Toten um einen 21 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen, der seit dem 3. Januar als vermisst galt. Der jungen Mann, der in Polen lebte, war über den Jahreswechsel 2023/2024 zu Besuch bei Angehörigen und ...

