Cappeln OT Elsten - Zeugenaufruf nach Einbruchversuch in Grundschule

Von Sonntag, 26. November 2023, 17.15 Uhr, bis Montag, 27. November 2023, 07.05 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der Elstener Grundschule Up'n Brink einzudringen. Es blieb beim Versuch. Das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel.: 04478-958600) entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Freitag, 24. November 2023, 17.30 Uhr, und Samstag, 25. November 2023, 17.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Soestenweg das weiße Pedelec KATHMANDU Hybrid pro 625 Trapeze einer 26-jährigen Cloppenburgerin. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll und eine 11- Gang-Kettenschaltung. Schutzbleche, Sattel und Felgen sind schwarz, die Lenkergriffe grau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Scooters

Am Sonntag, 26. November 2023, zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lindenallee den schwarzen NINEBOT E-Scooter 2115 eines 29-Jährigen aus Löningen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Montag, 27. November 2023, kam es gegen 17.05 Uhr auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg befuhr die Bunzlauer Straße in Fahrtrichtung Friesoyther Straße. An der Kreuzung wollte er geradeaus in die Inselstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 46-jährigen Cloppenburgerin. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge gegen den PKW einer 61-jährigen Cloppenburgerin. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Die verunfallten PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt 31.000 Euro.

Cloppenburg - Öffentlichkeitsfahndung zu einem Einbruchdiebstahl (mit Bildern)

Am 22. Juli 2023, zwischen 9.30 Uhr und 18.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der St.-Stephan-Straße ein und entwendeten eine Spielkonsole sowie Schmuck. Die Bilder zeigen zwei männliche und eine weibliche Person. Sie tragen sportliche Kleidung und Turn- bzw. Freizeitschuhe. Die Frau trägt an ihrer rechten Hand eine blaue Tragetasche. Die Polizei sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach den drei tatverdächtigen Personen. Wer kann Angaben zu den Identitäten machen? Gibt es Zeugen, die diese Personen in Tatortnähe sowie rund um den angegeben Tatzeitraum festgestellt haben? Gibt es Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge im Zusammenhang mit den Tatverdächtigen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

