Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist eine 84 Jahre alte Seniorin am vergangenen Dienstag, 11. März 2025, mutmaßlich Opfer einer räuberischen Erpressung geworden. Die Frau stieg an der U-Bahnhaltestelle Bismarckstraße im gleichnamigen Stadtteil aus der Bahn. Dort bemerkte sie bereits zwei Personen. Auf der Straße Am Stäfflingshof wurde sie dann gegen 14.40 Uhr von zwei Unbekannten angehalten und unter Vorhalt eines Messers nach Bargeld gefragt. Daraufhin schrie die Frau um Hilfe und lief zurück in Richtung U-Bahn. Schließlich konnte sie ein Auto anhalten, dessen Fahrer ihr half. Die Tatverdächtigen flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Sie können wie folgt beschrieben werden: beide waren sehr dünn, hatten dunkle Augen und waren mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Der größere von beiden war etwa 14 Jahre alt. Die Polizei ermittelt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

