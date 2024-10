Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Entwichener LVR-Patient ist wieder zurück

Viersen/Gummersbach (ots)

In unserer Meldung 857 berichteten wir zu dem 23-jährigen Mann, der am Montagvormittag einen begleiteten Ausgang zur Flucht genutzt hatte. Der Mann ist nach einem Körperverletzungsdelikt in der LVR Klinik untergebracht. Der 23-Jährige stellte sich am Dienstagabend bei einer Polizeidienststelle in Gummersbach. Er ist nun wieder zurück in der Klinik. /wg (868)

