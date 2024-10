Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bedrohungen nach Streitigkeiten

Kempen-St. Hubert (ots)

Gegen 13.35 Uhr am Dienstag haben Anwohner der Hauptstraße die Polizei alarmiert, weil es in einem Haus zu Streitigkeiten und anschließenden Bedrohungen gekommen war. Der 36-jährige Tatverdächtige zog sich in eine Wohnung zurück. Nach Ansprache durch die Polizei konnte er gegen 16.30 Uhr widerstandslos festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. /hei (867)

