Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer von Pkw erfasst und tödlich verletzt - Verursacher flüchtete zunächst

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstag gegen 14.15 Uhr ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Kaldenkirchen tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Poststraße. Ein Streifenteam der Polizei wollte einen 31-jährigen Autofahrer kontrollieren. Der hielt aber nicht an, sondern beschleunigte sein Fahrzeug. Auf seiner Flucht vor der Polizei fuhr er den Radfahrer, einen 86-Jährigen aus Venlo, an und verletzte ihn tödlich. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Mann zu Fuß weiter. Die Polizei setzte bei der Suche nach ihm auch einen Hubschrauber ein und konnte ihn gegen 14.50 Uhr etwa 800 Meter entfernt im Bereich Ochsenpfuhl stellen und festnehmen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (866)

