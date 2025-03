POL-GE: Verkehrsunfallbilanz 2024 für Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach Zeugen sowie nach weiteren Hinweisen, nachdem es am Samstag, 15. März 2025, in der ehemaligen Post in Buer gebrannt hat. Bislang Unbekannte entzündeten zwischen 16 und 17.30 Uhr Malervlies im Treppenhaus des Gebäudes an der Königswiese. Das Feuer konnte gelöscht werden. In dem leerstehenden Gebäude kam ...

