Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung unter Jugendlichen im Wissenschaftspark

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen entsandte am Freitag, 14. März 2025 gegen 16 Uhr, mehrere Einsatzfahrzeuge zum Wissenschaftspark in Ückendorf, nachdem bekannt wurde, dass es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten flüchteten mehrere Personen in unterschiedliche Richtungen. Zwei 16 und 17 Jahre alte Gelsenkirchener konnten vor Ort kontrolliert werden. Ersten Ermittlungen zufolge eskalierte ein Streit, in dessen Verlauf dann der 16-Jährige von mehreren Personen attackiert wurde. Er wurde unter anderem mit Pfefferspray besprüht. Es soll auch zum Zeigen eines Messers gekommen sein. Im Nahbereich konnten im Rahmen der Fahndung weitere vermeintlich Beteiligte mit Verletzungen angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell