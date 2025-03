Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Treffen der Tuning- und Poser-Szene in Gelsenkirchen am Wochenende

Gelsenkirchen (ots)

Auf Parkplätzen in den Stadtteilen Erle und Schalke versammelten sich am Freitag- und Samstagabend zahlreiche Anhänger der Tuningszene mit ihren Fahrzeugen.

In Erle trafen sich am Samstag, 15. März 2025, bis zu 80 Fahrzeuge auf einem Firmenparkplatz. Zur Durchsetzung des Hausrechts der Inhaberfirma wurden die Anwesenden durch Polizeikräfte mit Platzverweisen belegt und entfernten sich anschließend. Der Einsatz wurde gegen 22.45 Uhr beendet. Ein weiteres Treffen in Schalke verlief am selben Abend mit ebenfalls circa 80 Fahrzeugen störungsfrei und wurde gegen 23.30 Uhr beendet. Polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich. Bereits am Freitag, 14. März 2025, trafen sich Personen mit ihren Fahrzeugen auf einem Parkplatz in Erle. Auch diese wurden mit Platzverweisen belegt. Der Einsatz konnte gegen 23.10 Uhr beendet werden.

In der Vergangenheit kam es durch derartige Treffen zu erheblichen Lärmbelästigungen durch Fahrmanöver. Hier eine Pressemitteilung dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5860953

Die Polizei Gelsenkirchen appelliert: Der öffentliche Verkehrsraum und seine Straßen sind keine Rennstrecken und keine Schauplätze für ein Kräftemessen oder zur Selbstinszenierung. Menschen, die sich im Straßenverkehr rücksichtslos verhalten und den öffentlichen Verkehrsraum für ihre Zwecke missbrauchen, müssen bei der Polizei mit null Toleranz rechnen. Auch der Leiter der Direktion Verkehr POR Andreas Kluth findet deutliche Worte: "Wir haben in den vergangenen Monaten bereits gezeigt, dass die Straßen und Plätze von Gelsenkirchen keinen Raum für Raser und Poser bieten. Wir werden auch nicht müde zu zeigen, dass wir präsent sind und konsequente Maßnahmen treffen, um für die Sicherheit aller Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener zu sorgen."

