Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechsel auf Leitungsebene der Polizeiinspektion Northeim

Bild-Infos

Download

Northeim (ots)

Northeim, Teichstraße 4, 01.11.2024

NORTHEIM (Wol) - Neue Leiterin Einsatz in Northeim.

Zum 01.11.2024 findet ein Wechsel auf oberster Leitungsebene der Polizeiinspektion (PI) Northeim statt. Polizeioberrat Marc-Dennis Pülm, welcher seit November 2022 als Leiter Einsatz in Northeim tätig war, wechselt nach Holzminden und übernimmt die Leitung des dortigen Polizeikommissariats.

Die neue Leiterin Einsatz in der PI Northeim wird Polizeioberrätin Marina Vieth. Der Werdegang von POR'in Vieth begann 2005 mit dem dreijährigen Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege - Fakultät Polizei (jetzt Polizeiakademie) in Hann. Münden. Anschließend führte der Weg der jetzt 39-Jährigen in die Bereitschaftspolizei Göttingen. Ihre weiteren Stationen waren verschiedene Aufgabenbereiche innerhalb der Polizeidirektion Göttingen - vorwiegend in der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden, wo sie auch erste Führungsaufgaben übernahm. Nach Beendigung ihres zweijährigen Masterstudiums an der deutschen Hochschule der Polizei in Münster war POR'in Vieth seit Oktober 2020 Leiterin Einsatz der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden.

"Marc-Dennis Pülm hat in den vergangenen zwei Jahren viel bewegt und sich innerhalb und außerhalb der PI etabliert. Dafür gilt ihm mein ausdrücklicher Dank. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir mit Marina Vieth eine fachkompetente Nachfolgerin gefunden haben." sagt Maren Jäschke, Leitende Polizeidirektorin und Leiterin der Polizeiinspektion.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell