POL-NOM: Kreditkartendaten ausgespäht und missbräuchlich benutzt

Einbeck (ots) - Dassel, OT Markoldendorf Mittwoch, 30. Oktober 2024; 12:18 Uhr Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Ilmebahnstraße in Markoldendorf in Fahrtrichtung ortsauswärts. Beim Abbiegen nach rechts in die Beverstraße touchierte er einen an der Einmündung verkehrsbedingt wartenden Lkw. Anschließend setze der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien ...

