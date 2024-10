Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zum wiederholten Mal beim Ladendiebstahl erwischt.

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 29.10.2024 und 30.10.2024

Am Mittwoch, den 30.10.2024, zeigte der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes am Hubeweg den Ladendiebstahl eines Pärchens aus Einbeck an. Demzufolge hatte er die beiden 39 und 40jährigen Personen dabei beobachtet, wie sie am Nachmittag diverse Lebensmittel aus den Auslagen des Geschäftes entnahmen und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen. Auf Ansprechen des Ladendetektives gaben beide den Diebstahl zu und die entwendeten Lebensmittel wieder heraus. Bereits am Vortag hatte der Detektiv die beiden bei einem Diebstahl von Lebensmitteln entdeckt; konnte sie jedoch nicht schnell genug festhalten, bevor sie mit dem Stehlgut entkamen. Die Polizei in Einbeck hat gegen das Pärchen zwei Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Zudem erhielten beide vom Einkaufsmarkt ein einjähriges Hausverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell