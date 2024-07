Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalismus im Leerstand

Altena (ots)

Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zugang in die leerstehenden Räumlichkeiten einer ehemaligen Schule an der Drescheider Straße und entleerten Feuerlöscher im Gebäude und entzündeten in den Räumlichkeiten Gegenstände. Dies geschah über den Zeitraum vom 9.6.-3.7. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise. (lubo)

