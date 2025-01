POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Einbruch in Wohnhaus - Bassum, Verkehrsunfall verursacht und nach Hause gefahren

Polizeiinspektion Diepholz

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

In der Zeit von Montag bis Donnerstag dieser Woche sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Kanalstraße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so ins Haus. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten mit einer geringen Summe Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Am späten Donnerstagnachmittag gegen 18.20 Uhr übersah eine 83-jährige Pkw-Fahrerin in Apelstedt beim Einbiegen auf die B 61 den Pkw einer 59-jährigen Fahrerin. Diese befuhr die B 61 und beide Pkw kollidierten. Die 59-Jährige musste der Verursacherin bis nach Bassum hinterherfahren, bevor diese anhielt. Nach einem kurzen Gespräch, ohne Austausch von Personalien, setzte die 83-Jährige ihre Fahrt fort und fuhr nach Hause. Die Polizei traf die 83-Jährige zu Hause an leitete ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein. Der gesamte Schaden beträgt mindesten 18000 Euro.

