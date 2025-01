Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbruch in Wohnhaus - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 13 Uhr, bis Donnerstag, 06 Uhr, sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Heiligenrode, Am Bruchdamm, eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten dadurch ins Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.00 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Gottlieb-Daimler-Straße / Rudolf-Diesel-Straße ein 48-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen in die Rudolf-Diesel-Straße den Pkw des 48-Jährigen im Gegenverkehr und beide kollidierten. Der 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 13000 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Großparkplatz in der Henleinstraße beschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 82-jähriger Fahrer beim vorwärts Einparken mit seinem Pkw zwei geparkte Fahrzeuge. Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, ignorierte er diesen und ging in einen Einkaufsmarkt. Erst die Polizei konnte den 82-Jährigen zur Rede stellen und ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort einleiten. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell