Polizei Duisburg

POL-DU: Hünxe/Duisburg: Zwei Schiffe kollidierten auf dem Wesel-Datteln-Kanal miteinander

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hünxe/Duisburg (ots)

Auf dem Wesel-Datteln-Kanal im Bereich der Hünxer Brücke (Kilometer 14,05) kollidierten in der Dunkelheit bereits am Samstagabend (23. November, 19:30 Uhr) ein Tankmotorschiff und ein Gütermotorschiff miteinander. In Folge des Zusammenstoßes drang Wasser in das Gütermotorschiff ein. Auch das Tankmotorschiff wies leichte Beschädigungen auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zur Behinderung der übrigen Schiffsfahrer. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für die Umwelt konnte ausgeschlossen werden.

Wie und warum es zum Zusammenstoß gekommen ist, ist nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Wasserschutzpolizeiwache Datteln.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell