Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung an U-Bahn Haltestelle am Musiktheater

Gelsenkirchen (ots)

Zu mehreren Ingewahrsamnahmen ist es nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Dienstagnachmittag, 18. März 2025, gegen 15 Uhr, in der Altstadt gekommen.

Eingesetzte Polizeibeamte stellten in der Nähe der Haltestelle Musiktheater an der Ebertstraße zwei Personengruppen fest. Diese sollen nach aktuellem Stand der Ermittlungen im U-Bahn Bereich des Musiktheaters aufeinander losgegangen sein. Eine Personengruppe zeigte sich gegenüber den Polizisten unkooperativ und aggressiv. Ein 18-jähriger Gelsenkirchener versuchte, eine Polizeibeamtin mit der Faust zu schlagen. In Folge dessen nahmen die eingesetzten Beamten den 18-Jährigen und drei weitere Gelsenkirchener im Alter zwischen 20 und 25 Jahren in Gewahrsam. Durch die Auseinandersetzung wurde ein 20-jähriger Gelsenkirchener leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizisten sprachen mehrere Platzverweise aus und fertigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sowie dem Widerstand mehrere Strafanzeigen. Während der Aufnahme des Sachverhalts fanden sich zahlreiche Schaulustige im Bereich des Musiktheaters ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell