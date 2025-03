Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ungewöhnliche Beute nach Diebstahl aus Kleingarten

Gelsenkirchen (ots)

Den Diebstahl seiner drei Bienenvölker sowie einer Vielzahl von Zubehör zur Bienenzucht, stellte ein 42-jähriger Gelsenkirchener fest, als er in die Parzelle seines Kleingartens im Asternwinkel in Gelsenkirchen-Horst kam. Unbekannte hatten sich zwischen Montagabend, 17. März 2025, 18 Uhr, und Donnerstag, 20. März 2025, 14.30 Uhr, Zugang zu zwei Kleingärten verschafft und die Insekten samt Bienenstock gestohlen. Inwieweit sich der oder die Täter zuvor professionell ausstatteten ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen an der Örtlichkeit beobachtet? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell