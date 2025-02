Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Mehrfamilienhaus ein - Hochwertiger Schmuck entwendet

Herford (ots)

(jd) Eine Herforderin war gestern (25.2.) nur wenige Stunden außer Haus, doch die Zeitspanne von 13.10 bis 15.55 Uhr reichte bisher unbekannten Tatverdächtigen aus, um in die Wohnung der Frau einzubrechen. Als sie zu dem Mehrfamilienhaus in der Johannisstraße zurückkehrte, sah sie, dass in diversen Räumen Schränke und Schubladen durchwühlt worden waren. Nach einer ersten Durchsicht stellte sie fest, dass mehrere hochpreisige Schmuckstücke sowie Bargeld entwendet worden waren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die gestern am Nachmittag im Bereich der Johannisstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell