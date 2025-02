Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß an Fußgängerüberweg - Bünder leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (24.2.) ereignete sich um 15.50 Uhr an der Klinkstraße ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Bünder beabsichtigte, den dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Zeitgleich fuhr eine 61-jährige Bünderin mit ihrem Mercedes in Fahrtrichtung Bünde. Sie fuhr langsam an den Fußgängerweg heran, wo es dann zum Zusammenstoß mit dem Bünder kam. Dieser prallte auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht verletzt. An dem Auto und dem von dem 26-Jährigen mitgeführten E-Scooter entstand kein Schaden.

