Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Zwischen Dienstag (10.12.) und Mittwoch (11.12.) beabsichtigten Einbrecher in drei Geschäfte in Rietberg und Mastholte einzubrechen. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist deren Inhalt auch die Ermittlung von möglichen Tatzusammenhängen.

An der Westenholzer Straße in Mastholte gelangten Einbrecher unbefugt in eine Fleischerei ein und brachen anschließend einen Tresor aus der Wand (10.12., 20.00 Uhr - 11.12., 07.00 Uhr). Der Tresor wurde aufgemacht und am Fahrenkamp entsorgt.

An der Heinrich-Kuper Straße gelangten Einbrecher (10.12., 19.30 Uhr - 11.12., 08.30 Uhr) durch ein aufgehebeltes Fenster in einen Discounter. Ersten Angaben nach verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute.

An der Tür eines Schmuckgeschäfts an der Rathausstraße scheiterten Einbrecher in der Nacht (10.12., 19.00 Uhr - 11.12., 09.30 Uhr). Es befanden sich diverse Hebelmarkten an dem Geschäft.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

